Diyarbakır'da Suç Örgütüne Operasyon

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır merkezli üç ilde, liderliğini F.P.'nin yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, F.P.nin liderliğini yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler yaptığı çalışmayla, F.P.'nin yaptığı silahlı organize suç örgütünün, Diyarbakır'da aralarında yaşı küçük çocukların da olduğu kişilere uyuşturucu sattıkları, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma gibi birçok silahlı eylem gerçekleştirdikleri, ticari anlaşmazlıklarda tahsilatçılık yaparak gelir sağladıkları, mağdur ettikleri şahısların şikayette bulunmamaları için tehdit ettikleri, hakimiyet sağlamak amacıyla bölgedeki diğer suç örgütleri ile de defalarca silahlı çatışmaya girdikleri, iş ve ikametlere yönelik silahlı eylemlerde bulunduklarını tespit etti.

Yapılan tespitlerin ardından harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında örgüt lideri F.P'nin de bulunduğu 21 şüpheli, Diyarbakır merkezli Mersin ve Aydın'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, silahlı organize suç örgütüne ait uyuşturucu, aralarında mağdur kişilere yönelik eylemlerde kullanıldığı tespit edilen tabancaların da olduğu toplam 8 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek mühimmatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 21 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 9 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.