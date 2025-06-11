Diyarbakır'da Tarla Yangını

DİYARBAKIR'ın Ergani çıkan yangında 10 dönüm buğday ekili tarla zarar gördü.

Ergani ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'ndeki bir tarlada, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 10 dönüm ekili buğday zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi içini inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Esat TAŞTEKİN/DİYARBAKIR