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Diyarbakır'da Telefonun Alev Almasıyla Çıkan Yangında Dumandan Etkilenen Aile Taburcu Oldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Telefonun Alev Almasıyla Çıkan Yangında Dumandan Etkilenen Aile Taburcu Oldu

Diyarbakır'da şarja takılan telefonun alev alması sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen Ruken Karakaş ve çocukları tedavilerinin ardından taburcu oldu. Karakaş, yangın sırasında çocuklarını kurtardığını ancak diğer çocuğunu çıkarmaya çalışırken bayıldığını söyledi. Aile, evlerinin onarılamayacak durumda olduğunu ve yardım beklediklerini belirtti.

Diyarbakır\'da Telefonun Alev Almasıyla Çıkan Yangında Dumandan Etkilenen Aile Taburcu Oldu
10.01.2024 - 10:50,
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DİYARBAKIR'da şarja takılan telefonun alev alması ile çıkan yangında dumandan etkilenen Ruken Karakaş (30), çocukları Buse (9), Onur (7) ve Hasret Karakaş (3), tedavileri sonrası taburcu oldu. Ruken Karakaş, "Alevler içerisinde kalmıştık. 3 çocuğumu evden çıkardım. 12 yaşındaki diğer çocuğumu da çıkarmaya geldiğimde, ateşin içerisinde emekleyerek onu aradım. Bulduktan sonra onu alıp, biraz ilerledikten sonra bayılmışız. Daha sonra komşularımız gelip, kolumuza girip dışarı çıkarmış" dedi.

Yangın, 3 Ocak'ta Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 186'ncı Sokaktaki Çiğdem Apartmanı'nın 5'inci katındaki dairede çıktı. Evde uyudukları sırada Ruken Karakaş'ın şarjda bıraktığı cep telefonunun alev alması ile çıkan yangında Ruken Karakaş ile çocukları Umut, Buse, Onur ve Hasret, dumandan etkilendi. Alevleri fark ederek uyanan Ruken Karakaş, yanında uyuyan 3 çocuğunu dışarı çıkardıktan diğer odadaki Umut'u da çıkarmaya çalışırken bayıldı. Anne ve çocuğu komşularının yardımı ile çıkarılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ruken Karakaş ile çocukları, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve 4 çocuğu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

'YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUM'

Ruken Karakaş, "Akşam 22.00'ye kadar uyanıktık. 4 çocuğum ile televizyon izliyorduk ve uykuya dalmışız. Saat 23.30 sıralarında dumanın etkisiyle uyandım. Alevler içerisinde kalmıştık. 3 çocuğumu evden çıkardım. 12 yaşındaki diğer çocuğumu da çıkarmaya geldiğimde, ateşin içerisinde emekleyerek onu aradım. Bulduktan sonra onu alıp, biraz ilerledikten sonra bayılmışız. Daha sonra komşularımız gelip, kolumuza girip dışarı çıkarmış. Dışarı çıktığımızda yüzüme su dökerek beni ayılttılar. Daha sonra polis, ambulans ve itfaiye geldi. Ambulansla hastaneye gittik. Taburcu olduktan sonra gidecek hiçbir yerimiz yoktu ve sokakta kaldık. Eşim şehir dışında çalıştığı için ne yapacağımızı bilmiyorduk. Telefonum yandığı için ilk başta onunla irtibata giremedim. Kız kardeşim benimle iletişime geçti. Evimizi onarıncaya kadar kendisinde kalabileceğimizi söyledi. Ev sahibi ile konuştum. Evi kiraya verildiği şekliyle geri istiyor. Bizim de o kadar gücümüz yok. Eşim şehir dışında inşatta hamallık yapıyor. Yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

'EVDE 100 BİN LİRALIK ZARAR VAR'

Muradiye Mahallesi muhtarı Dilek Demir de ailenin evi onaracak durumlarının olmadığını belirterek, "Evi yanan Ruken kardeşim, tedavi olduktan sonra benim yanıma geldi. Durumu izah etti. Ben de yetkili kişilere, itfaiye raporu ile gereken tüm mercilerden yardım istedim. Biz de ev sahibiyle görüştük. Ev sahibi de bize evi nasıl kiraya verdiyse, o şekilde geri istediğini söyledi. Bu ailenin bu kadar gücü yok. Nereden bakarsanız, eşyaların haricinde evde 100 bin liralık zarar var. Duyarlı insanlardan yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Telefonun Alev Almasıyla Çıkan Yangında Dumandan Etkilenen Aile Taburcu Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Telefonun Alev Almasıyla Çıkan Yangında Dumandan Etkilenen Aile Taburcu Oldu - Son Dakika
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