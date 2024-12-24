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Diyarbakır'da Tiyatro Protestosu

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Hür Dava Partisi, 'Karımın Kocası' oyunu nedeniyle Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nu protesto etti.

24.12.2024 22:01
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İSMET MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Hırvatistanlı yazar Miro Gavran'ın kaleme aldığı "Karımın Kocası" oyunu, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda sahnelendiği sırada Hür Dava Partisi üyeleri tarafından protesto edildi.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bu akşam sahnelenen Hırvatistanlı yazar Miro Gavran'ın kaleme aldığı ve Serkan Budak tarafından yönetilen "Karımın Kocası" oyunu Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) üyeleri tarafından protesto edildi. Polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi önünü gelen çok sayıda HÜDA-PAR'lı, tekbir getirerek slogan attı.

Oyunun gösterime gireceğinin duyurulmasının ardından HÜDA-PAR Diyarbakır İl Başkanlığı'nca sosyal medyadan şu açıklama yapıldı:

"İlimizde Devlet Tiyatroları tarafından sergilenmek istenen 'Karımın Kocası' adlı ahlak dışı tiyatro oyunu, kasıtlı olarak toplumsal yapımızı ve değerlerimizi hedef almaktadır. Hırvatistanlı bir yazarın kaleme aldığı bu tiyatro, İslami ve ahlaki değerlerimizi alaya almakta ve aşağılamaktadır. Sahabe ve peygamberler şehri olan Diyarbakır'da, İslam'a ve örflerimize aykırı bu tür etkinlikleri düzenleyenler ve destekleyenler art niyet taşımaktadır. Toplumun ahlaki değerlerini hedef alan, bir kadının aynı anda birden fazla erkekle ahlaksızca yaşam sürmesini normalleştirmeye çalışan bu tür projeler, bilinçli şekilde hayata geçirilmektedir. Bu ahlaksız tiyatro gösteriminin ilimizde sergilenmek istenmesi yasal olarak da suçtur. Yetkilileri göreve davet ediyoruz. HÜDA PAR olarak, toplumsal aile yapımızı bozan ve ahlaki değerlerimizi zedeleyen bu tür etkinliklerin her zaman karşısında duracağımızı bir kez daha vurguluyoruz."

Diyarbakır\'da Tiyatro Protestosu
Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Diyarbakır, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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