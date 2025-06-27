Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Kırsal Şölen Mahallesi'nde Hasip Erdoğan'ın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, yokuş aşağı inerken devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, traktörün altında kalan Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Erdoğan'ın cesedi, Ergani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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