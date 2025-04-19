Diyarbakır\'da Turizm Haftası Korteji

Diyarbakır'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Diyarbakır Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Dicle Üniversitesi (DÜ) işbirliğinde düzenlenen kortej yürüyüşü, tarihi Keçi Burcu önünde başladı, Dağkapı Meydanı'na kadar devam etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dicle Üniversitesi ile Turizm Haftası dolayısıyla program hazırladıklarını söyledi.

Turizm alanında farkındalık yaratmak amacıyla kortej yürüyüşü yaptıklarını belirten Genç, "Diyarbakır somut ve somut olmayan kültür unsurlarıyla açık hava müzesini barındıran bir şehrimizdir. 12 bin yıllık tarihi ve 33 medeniyeti barındıran çok kadim bir şehirdir. Bu şehrimizin heyecanını Turizm Haftası'nda halkımızla ve sektör paydaşlarımızla birlikte dolu dolu yaşıyoruz." dedi.

Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytaç Coşkun da turizmin geliştirilmesi amacıyla birçok program düzenlediklerini, projeler hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Daha sonra halk oyunları ekipleri gösteri yaptı.