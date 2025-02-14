Diyarbakır'da Ücretsiz Kanser Taramaları - Son Dakika
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Diyarbakır'da Ücretsiz Kanser Taramaları

Diyarbakır'da kanser taramaları ücretsiz devam ediyor; erken teşhis için her yıl binlerce kişi taranıyor.

14.02.2025 16:16
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Diyarbakır'da kanser taramaları, erken teşhis ve tedavi imkanını artırmak amacıyla ücretsiz olarak devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde her yıl ortalama 3 bin kişiye ilk kez kanser tanısı konulurken, erken teşhis çalışmaları kapsamında birçok merkezde ücretsiz tarama yapılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) önerileri doğrultusunda yürütülen Ulusal Kanser Kontrol Programı kapsamında meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taramaları gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir mamografi ile meme kanseri taraması, 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA testi ile rahim ağzı kanseri taraması, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir Gaitada Gizli Kan Testi ile kalın bağırsak kanseri taraması yapılıyor.

Kanser taramaları, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir ve Bismil'deki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) başta olmak üzere çeşitli sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır'da 2024 yılında meme kanseri taraması yapılan 34 bin 364 kadından 79'una kanser tanısı konuldu. Rahim ağzı kanseri taraması yapılan 44 bin 906 kadından 10'unda kanser teşhis edildi. Kolon kanseri taraması yapılan 52 bin 95 kişi arasından 2 kişiye kanser tanısı konuldu."

Taramalar sonucunda şüpheli vakalar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki İleri Teşhis Merkezine yönlendiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Ücretsiz Kanser Taramaları - Son Dakika

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