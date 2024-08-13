Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirildi

Diyarbakır\'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirildi

Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 6 milyon 836 bin kök kenevir ve skunk bitkisi ile 627 kilo esrar ele geçirildi. 7 şüpheli tutuklandı.

13.08.2024 11:52
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DİYARBAKIR'da son 1 haftada jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonlarında 6 milyon 836 bin kök kenevir ve skunk bitkisi ile 627 kilo esrar ele geçirildi; 7 şüpheli ise tutuklandı.

İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından, son 1 haftada Lice ve Kulp ilçelerinde bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bulup adalete teslim etmek amacıyla düzenlenen operasyonlarda, 6 milyon 48 bin kök kenevir, 788 bin skunk bitkisi ile 627 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucular numune alındıktan sonra imha edildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
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