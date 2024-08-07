Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonunda 81 Tutuklama - Son Dakika
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Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonunda 81 Tutuklama

Diyarbakır'da temmuz ayında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 471 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 81'i tutuklandı. Operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

07.08.2024 13:12
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Diyarbakır'da temmuz ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 471 şüpheliden 81'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik temmuz ayında gerçekleştirdiği çalışmalarda, 471 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 81'i tutuklandı.

Operasyonlarda, 1 ton 461 kilo 270 gram skank, 70 bin 783 uyuşturucu hap, 8 kilo 832 gram esrar ve türevleri, 2 kilo 64 gram metamfetamin, 3 bin 335 kök Hint keneviri, 674 sentetik ecza, 194 gram kokain ve 1 gram eroin ele geçirildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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