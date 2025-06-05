Diyarbakır'da "Vefa" ekibi yaşlıların ve kimsesizlerin evini temizleyerek bayrama hazırlıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da "Vefa" ekibi yaşlıların ve kimsesizlerin evini temizleyerek bayrama hazırlıyor

05.06.2025 11:29
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Diyarbakır'da "Vefa" ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yaşlı, engelli ve yatalak hastaların evlerini temizliyor.

Diyarbakır'da "Vefa" ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yaşlı, engelli ve yatalak hastaların evlerini temizliyor.

Bağlar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hayata geçirilen "Vefa Projesi" kapsamında yaşlı, engelli ve yatalak hastaların evlerinin temizlenmesi, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırılması için aralarında kadınların da bulunduğu 44 kişiden oluşan 21 ekip oluşturuldu.

Kaymakamlığın desteğiyle ilçe merkezinde evlere giderek temizlik yapan, perdeleri yıkayan, halıları silen görevliler, Kurban Bayramı'na yönelik de çalışma yürütüyor.

Ekipler, ilçede yaşlı, engelli ve yatalak hastaların bayramı huzurlu geçirmeleri için sisteme kayıtlı 610 evde temizlik yapıyor.

"Yaşlılarımız çok mutlu oluyor"

Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, AA muhabirine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla birçok alanda proje yürüttüklerini söyledi.

Pendik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Bağlar'daki temsilcisi, ilçede vatandaşlara hizmet eden kurum olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da vatandaşa en yakın ve en güzel şekilde hizmet etme emir ve talimatları doğrultusunda 7 gün 24 saat çalıştıklarını belirtti.

Toplumda yaşlıların önemine işaret eden Pendik, ileri yaştaki vatandaşların geçmişin geleceğe aktarılması noktasında köprü vazifesi üstlendiğini kaydetti.

Pendik, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza bağlı ekiplerimizle bugüne kadar yaşlılarımızı hiç yalnız bırakmadık. Özellikle temizlik yapacak durumu ve yakını olmayan tespit ettiğimiz 610 hanedeki 760 yaşlımıza 15 günde bir 21 ekipteki 44 arkadaşımız temizlik hizmeti sunuyor. Ekiplerimiz onlarla sohbet ediyor, yemeklerini pişiriyor ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olduğu yerde hiç kimsenin kimsesiz olmadığını vurguluyor. Yaşlılarımız çok mutlu oluyor." dedi.

"685 hanemizde 1300 vatandaşımıza her gün sıcak yemek götürüyoruz"

Bağlar Kaymakamlığı olarak aşevinde hazırladıkları yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını anlatan Pendik, "Yemek yapacak durumu ya da yakını olmayan 685 hanemizde 1300 vatandaşımıza her gün sıcak yemek götürüyoruz. Sosyal devlet anlayışıyla hareket ederek, veren eli alan eli görmeyeceği şekilde bu hizmeti sunuyoruz." diye konuştu.

Pendik, yaşlıların bayramı evlerinde temiz ortamda geçirmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Ekiplerimiz sadece temizlik yapmıyor, onlarla bayramlaşıyor, ellerini öpüyor, isteyen yaşlılarımıza bayram hazırlıklarını da yapıyor. Her zaman yaşlılarımızı başımızın üstünde tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekipte yer alan Gül Yokuş (26), günde 3-4 evin temizliğini yaptıklarını söyledi.

Yokuş, gerektiğinde onlara kahvaltı hazırladıklarını, kişisel bakımlarını yaptıklarını, onlarla sohbet ettiklerini belirterek, şöyle dedi:

"Banyo ihtiyaçları varsa onu da yaptırıyoruz. İlgiye, sevgiye muhtaçlar. Bazılarının çocukları yanlarında değil, bazılarının çocukları var ama hiç uğramıyor. Onlara o sevgiyi, şefkati veriyoruz. Bir ihtiyaçları olup olmadığını soruyoruz. Elimizden geldiği kadar bir evlatları olarak her şeyi yapıyoruz. Bayram temizliklerini yapıyoruz."

"Devlet her zaman yanımızda"

Bağlar ilçesi Alipınar Mahallesi'ndeki evleri ekiplerce temizlenen 75 yaşındaki Şehmuz Özcan, 72 yaşındaki eşi Sultan Özcan ile 15 yıldır yalnız yaşadıklarını söyledi.

9 çocuklarının olduğunu ama hepsinin evlenip yuva kurduklarını ifade eden Özcan, çocuklarının bayramda kendilerini ziyaret edeceğini anlattı.

Özcan, yaşlı oldukları için evin temizliğini yapmakta zorlandıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Allah, devletimizden, Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Bu çocuklar geliyor, evimizde temizlik yapıyor, bize yardımcı oluyor. Allah, onlara da güzel ömürler versin. Bayramdan önce geldiler, bayram temizliğimizi yaptılar. Devlet her zaman yanımızda."

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Vefa' ekibi yaşlıların ve kimsesizlerin evini temizleyerek bayrama hazırlıyor - Son Dakika

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