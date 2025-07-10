Diyarbakır'da Yangın Paniği

DİYARBAKIR'da 7 katlı bir binanın zemin katında bulunan mobilya döşeme atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde bulunan 7 katlı binanın zemin katında bulunan mobilya döşeme atölyesinde bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yangın nedeni ile atölye ve içindeki bazı malzemeler kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR
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