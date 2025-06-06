MÜTEAHHİT DAHİL 4 GÖZALTI
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çıkan, Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre, Zeynep ve Elif Çavdar'ın hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında binanın müteahhidi, şantiye şefi ve yöneticisi ile yapı denetim sorumlusu gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Yangın Soruşturmasında 4 Gözaltı - Son Dakika
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