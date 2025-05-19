Diyarbakır\'da Yanmış Kamyonette 2 Ceset Bulundu

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde yanmış bir kamyonette 2 ceset bulundu.

Kırsal Köprübaşı Mahallesi'nde yanmış bir kamyonet görenler durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) sevk edildi.

Ekipler olay yerine geldiklerinde, tamamen yanmış kamyonetin içerisinde 2 kişinin cesedini buldu.

Yapılan ilk incelemede cesetlerin Remzi B. (49) ve oğlu Muhammet B'ye (14) ait olduğu tespit edildi.

Cenazeler otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Araç, ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı.