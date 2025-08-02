Diyarbakır\'da Yeni Aşevı Açıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 250 kişilik aşevi hizmete açıldı.

Çınar Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kaymakamlık bünyesinde ve Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) kıymetli katkılarıyla hizmete giren aşevinin açılışına, Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan ve Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Gülnur Gülerce katıldı.

Proje ile hafta içi 5 gün boyunca 250'nin üzerinde haneye ve 500'ün üzerinde vatandaşın evine sıcak yemek ulaştırılması planlanıyor.

Aşevinin faaliyete geçmesiyle sosyal yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzün sahadaki yansımalarının daha da güçleneceği, ilçedeki dezavantajlı kesimlerin günlük yaşamlarına doğrudan katkı sağlayacağı belirtildi.