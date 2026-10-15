Müdür yardımcısı Heimlich manevrasıyla öğrenciyi kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Müdür yardımcısı Heimlich manevrasıyla öğrenciyi kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Müdür yardımcısı Heimlich manevrasıyla öğrenciyi kurtardı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, teneffüste yediği mandalina parçası nefes borusuna kaçan 1'inci sınıf öğrencisi ölüm tehlikesi yaşadı. Durumu fark eden müdür yardımcısı Deniz Yücel, hiç vakit kaybetmeden Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin hayatını kurtardı. Saniyelerin önem taşıdığı o anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da bir ilkokul öğrencisi, teneffüste mandalina yerken nefessiz kaldı. Müdür yardımcısı Deniz Yücel'in zamanında müdahalesi, küçük öğrenciyi hayata bağladı. 

Müdür yardımcısı Heimlich manevrasıyla öğrenciyi kurtardı

MANDALİNA YERKEN NEFES BORUSUNA KAÇTI

Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Enver Geçgel İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda teneffüse çıkan 1'inci sınıf öğrencisi, mandalina yediği sırada bir anda nefes almakta zorlandı. Mandalina parçasının nefes borusuna kaçmasıyla küçük öğrenci boğulma tehlikesi yaşadı. Yaşanan durumu fark eden müdür yardımcısı Deniz Yücel, öğrencinin yardımına koştu. Teneffüs sırasında meydana gelen olayda, müdür yardımcısının hızlı hareket etmesi olası bir faciayı önledi.

Müdür yardımcısı Heimlich manevrasıyla öğrenciyi kurtardı

MÜDÜR YARDIMCISI SANİYELER İÇİNDE MÜDAHALE ETTİ

Öğrencinin nefes borusuna yiyecek kaçtığını fark eden Deniz Yücel, zaman kaybetmeden Heimlich manevrası uyguladı. Yücel'in doğru zamanda gerçekleştirdiği müdahale sayesinde öğrencinin solunum yolundaki tıkanıklık giderildi. Küçük öğrenci, müdür yardımcısının müdahalesiyle kurtuldu.

Müdür yardımcısı Heimlich manevrasıyla öğrenciyi kurtardı
Kaynak: DHA
Deniz YücelDeniz YücelDiyarbakırGüvenlikEğitimGüncelYaşamEğilSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Böylesi görülmedi Burası İstanbul’un en lüks semtlerinden biri Böylesi görülmedi! Burası İstanbul'un en lüks semtlerinden biri
Kılıçdaroğlu’nu tanık olarak istedi İmamoğlu Silivri’de iddianameye yüklendi Kılıçdaroğlu'nu tanık olarak istedi! İmamoğlu Silivri'de iddianameye yüklendi
Türk plakalı tırdan servet çıktı Bulgaristan hemen el koydu Türk plakalı tırdan servet çıktı! Bulgaristan hemen el koydu
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Selde aşk başkadır Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Selde aşk başkadır
6-0’lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal’ın montunu konuşuyor 6-0'lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal'ın montunu konuşuyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
18:23
Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya
Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya
18:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ders niteliğinde sözler: Kılık kıyafeti sebebiyle...
17:21
İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var
İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var
16:59
Benzine dev indirim geliyor Psikolojik eşik kırılacak
Benzine dev indirim geliyor! Psikolojik eşik kırılacak
16:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
16:24
İstanbul ve Kocaeli’nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
İstanbul ve Kocaeli'nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
16:12
Doktorun çabaları yetmedi İşte Dündar Ziya Gültekin’in hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler
Doktorun çabaları yetmedi! İşte Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler
15:52
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 18:36:30. #.0.3#
SON DAKİKA: Müdür yardımcısı Heimlich manevrasıyla öğrenciyi kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei