Diyarbakır Hevsel Bahçeleri'nde 3 Bin 267 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Hevsel Bahçeleri'nde, 3 bin 267 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve çeşitli birimlerden timlerin katılımıyla UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçelerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.
20 farklı alanda yapılan aramada 3 bin 267 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler yakılarak imha edildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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