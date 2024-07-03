Diyarbakır Hevsel Bahçeleri'nde 3 Bin 267 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır Hevsel Bahçeleri'nde 3 Bin 267 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Hevsel Bahçeleri'nde gerçekleştirilen operasyonda, 3 bin 267 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapıldı ve kenevirler imha edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

03.07.2024 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Hevsel Bahçeleri'nde, 3 bin 267 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve çeşitli birimlerden timlerin katılımıyla UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçelerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

20 farklı alanda yapılan aramada 3 bin 267 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler yakılarak imha edildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Hevsel Bahçeleri, Diyarbakır, Operasyon, Sur, Güvenlik, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Hevsel Bahçeleri'nde 3 Bin 267 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:34 Mehmet Şimşek’ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten haziran ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:13 Yüzde 25 sınırı kalkmıştı Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu Yüzde 25 sınırı kalkmıştı! Kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
09:46 Suriye’deki tüm birliklerimize “Bayrağa dokunanı vurun“ emri verildi Suriye'deki tüm birliklerimize "Bayrağa dokunanı vurun" emri verildi
10:50 Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti Genç kadın, öldüğünü ve Tanrı ile konuştuğunu iddia etti
10:41 Hangi memurun maaşı ne kadar oldu İşte kalem kalem yeni maaş tablosu Hangi memurun maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu
10:27 Simge Tertemiz, eski eşini hedef aldı: Hamileyken aldatıldım, doğum yapınca şiddet gördüm Simge Tertemiz, eski eşini hedef aldı: Hamileyken aldatıldım, doğum yapınca şiddet gördüm
10:23 Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber Ücret 217 bin 851 TL’ye yükseldi Bedelli askerlik yapacaklara kötü haber! Ücret 217 bin 851 TL'ye yükseldi
10:19 Hayrete düşmemek elde değil Mert Günok’un kurtarışının matematiksel analizi yayınlandı Hayrete düşmemek elde değil! Mert Günok'un kurtarışının matematiksel analizi yayınlandı
09:44 Atılan manşetleri görmeniz lazım A Milli Takımımız, Avrupa basınında Atılan manşetleri görmeniz lazım! A Milli Takımımız, Avrupa basınında
09:24 Herkes Merih Demiral ve Mert Günok arasındaki diyaloğu konuşuyor: Oğlum Merto, nasıl çıkardın Herkes Merih Demiral ve Mert Günok arasındaki diyaloğu konuşuyor: Oğlum Merto, nasıl çıkardın?
09:14 Başarılı oyuncu Kerem Kupacı bugün evleniyor Başarılı oyuncu Kerem Kupacı bugün evleniyor
09:06 Önceki maçtan örnek veren Arda Güler’den olay sözler: Bu intikam maçıydı Önceki maçtan örnek veren Arda Güler'den olay sözler: Bu intikam maçıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 11:26:10. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır Hevsel Bahçeleri'nde 3 Bin 267 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement