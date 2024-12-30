DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde kardan kapanan kırsal mahalle yolları ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 6 kırsal mahallenin yolu, kapandı. Akçasır, Kayacık, Yuvacık, Ağaçkorur, Alaca ve Yayla mahallelerinin yolları, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır Kulp'ta Kar Tıkanıklığı Aşıldı - Son Dakika
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