Diyarbakır Lice'de 226 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır Lice'de 226 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır Lice\'de 226 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bölücü terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı ortaya çıkarmak amacıyla yapılan operasyonda 226 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

01.03.2024 11:47  Güncelleme: 11:50
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 226 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Ortaç Mahallesi'ndeki 2 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 36 kilogram kubar ve 190 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Diyarbakır Lice'de 226 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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