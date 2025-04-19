DMD Hastası Çocuk İçin Duygusal Konser

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası10 yaşındaki Recep Açıkgöz için konser düzenlendi.

Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte duygusal anlar yaşandı.

Sahneye çıkan solistler kas hastalığı olarak adlandırılan DMD hastası Recep için en güzel şarkılarını söylerken, alkışlar umut dolu bir geleceğin sesi oldu.

Etkinlik boyunca elde edilen tüm gelir, Recep Açıkgöz'ün tedavi sürecine katkı sağlamak üzere bağışlandı.

Programa Recep Açıkgöz ve ailesi ile Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ın eşi Nebahat Arslan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Refika Çınar, gönüllü vatandaşlar katıldı.

Kastamonu Kamp ve Off-Road Kulübü (KAMPOFF) Başkanı Fatih Salur ve kulüp üyeleri de Kastamonu'dan araçları ile Taşköprü'ye gelerek etkinliğe katıldı.