Do Kwon ABD'ye İade Edildi - Son Dakika
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Do Kwon ABD'ye İade Edildi

Kripto parasının geliştiricisi Do Kwon, Karadağ'dan ABD'ye iade edildi. Dolandırıcılık suçlamaları var.

31.12.2024 17:17
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Karadağ'da geçen yıl tutuklanan "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi ve Terraform Labs şirketinin kurucusu Güney Koreli Do Kwon ABD'ye iade edildi.

Karadağ Emniyet Müdürlüğü, Mart 2023'te Karadağ'da "yanında sahte belge bulundurmak" suçundan yakalanan ve 4 aylık hapis cezasının ardından göçmen gözetim merkezinde tutulan Do'nun iade sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Do'nun Interpol görevlileri eşliğinde başkent Podgorica'daki havalimanına getirildiği ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerine teslim edildiği belirtildi.

Do hakkında ABD'de hukuki bir sürecin işlediğine işaret edilen açıklamada, iade işlemlerinin tamamlandığı aktarıldı.

Bu arada, ABD ve Güney Kore tarafından iadesi talep edilen Do'nun durumu Karadağ'daki Yüksek ve Temyiz mahkemelerinde birçok kez görüşülmüş, iade taleplerine yönelik verilen kararlar temyiz mahkemeleri tarafından bozulmuştu.

Adalet Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Do'nun ABD'ye iade edilmesine karar verildiği belirtilmişti.

Kırmızı bültenle aranıyordu

ABD, "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi Do Kwon ve şirketi Terraform Labs'ı, "milyarlarca dolarlık kripto varlık menkul kıymetleri dolandırıcılığını planlamakla" suçlamıştı.

Kırmızı bültenle aranan 31 yaşındaki Do, geçen yıl Karadağ'da tutuklanmış, Haziran 2023'te ise "yanında sahte belge bulundurmak" suçundan 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu arada, Terraform Labs şirketi de ocakta ABD'de iflas başvurusunda bulunmuştu.

Do Kwon, ana vatanı Güney Kore'de de dolandırıcılık ve sermaye piyasası yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.

Kaynak: AA

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