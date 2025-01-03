Çorum'un Dodurga ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği yapıldı.
Dodurga Şehit Murat Alıcı Ortaokulu'nda Sarıkamış Harekatı sırasındaki hava şartlarını gösteren dekor oluşturuldu.
Burada dönemin asker kıyafetlerini giyen öğrenciler, harekat sırasında hayatını kaybeden askerleri canlandırdı.
Anma etkinliği öğretmen ve öğrencilerden ilgi gördü.
Son Dakika › Güncel › Dodurga'da öğrenciler Sarıkamış şehitlerini andı - Son Dakika
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