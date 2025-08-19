Dodurga'da Sulama Kanalı Onarıldı - Son Dakika
Dodurga'da Sulama Kanalı Onarıldı

19.08.2025 15:52
Çorum'un Dodurga ilçesinde yıkılan sulama kanalı onarılarak çeltik tarlalarının zarar görmesi önlendi.

Çorum'un Dodurga ilçesinde sulama kanalının yıkılan bölümü belediye ekiplerince onarıldı.

İlçede çeltik tarlalarına su taşıyan kanalın Çatar mevkisindeki bir bölümünün yıkılması sonucu Hasan Gökmen'e ait çeltik tarlasının yaklaşık 200 metrekarelik bölümünde ekili alan zarar gördü.

Çiftçilerin Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya'ya haber vermesi üzerine bölgeye Dodurga ve Oğuzlar belediye ekipleri sevk edildi.

İş makineleriyle yıkılan alanı onaran ekipler, çeltik arazilerinde zararın büyümesini önledi.

Çetinkaya, yıkılan alanı ziyaret ederek, Sulama Kooperatifi Başkanı Şenol Saltay'dan durum hakkında bilgi aldı.

Kanalı tamir ederek su akışını tekrar sağladıklarını belirten Çetinkaya, onarım çalışmasına Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci'nin de makine desteği verdiğini kaydetti.

Kooperatif Başkanı Saltay da, yıkımı fark edince su akışını keserek yardım istediklerini belirterek, hızla müdahale edilmesinden dolayı teşekkür etti.

Tarlası zarar gören Hasan Gökmen ise kanalın aynı bölgesinin iki yıl önce de yıkıldığını belirterek, tekrar yıkılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Dodurga, Güncel, Tarım, Son Dakika

14:17
14:40
