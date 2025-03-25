Doğa Fotoğrafçısından Vaşak Görüntüsü

Koruma altındaki vaşak yakından görüntüledi

TUNCELİ - Tunceli'de, hobi olarak doğa fotoğrafçılığı yapan Umut Bulut, hep görüntülemek istediği vaşağı görüntülemeyi başardı.

Tunceli'de, yaşayan Umut Bulut, doğaya olan tutkusu nedeniyle kısa bir süre önce hobi olarak doğa fotoğrafçılığı yapmaya başladı. Bulut, Pülümür Vadisinde, nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği Kırmızı Listesinde yer alan vaşağı görüntülemeyi başardı. Doğa fotoğrafçılığına başladığından bu yana bazı yaban hayvanlarını görüntülediğini ancak en büyük hedefinin son derece özel bir tür olan vaşağı görüntülemek olduğunu kaydeden Bulut, "Sabah saatlerinde Pülümür Vadisinde fotoğraf çekimi yaparken vaşağa denk geldim. Ancak hazırlıksız olduğum için iyi çekim yapamadım. Ancak akşamüstü tekrar karşıma çıktı ve bu kez kaydetme şansım oldu. Benim için gerçekten muhteşem bir andı. Vaşak, olağanüstü bir canlı ve onu fotoğraflamak, kayda almak tarifsiz bir duyguydu. Coğrafyamızda bu tür canlıları görmek çok güzel" dedi.

Bulut, tarafından kısa mesafeden görüntülenen vaşak, çekilmesine aldırış etmeden bir süre av aradıktan sonra yeniden dağlık alana giderek gözden kayboldu.