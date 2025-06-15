Doğa Koleji'nden LGS Değerlendirmesi

Doğa Koleji akademik kadrosu, bugün yapılan 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak velilere sınav sonrası sürece dair önerilerde bulundu.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, sınav öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, problem çözme, analiz yapma ve eleştirel düşünme gibi üst düzey bilişsel becerilerini ölçmeyi hedefledi. Doğa Koleji'nin farklı branşlardaki bölüm başkanları, soruların içerik ve zorluk düzeylerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada Türkçe testi üzerine yaptığı değerlendirmelerine yer verilen Ortaokul Koordinatörü ve Türkçe Bölüm Başkanı Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu, soruların okuma ve yorumlama becerilerini merkeze aldığını belirtti.

Mollaibrahimoğlu, paragraf, şiir, görsel ve grafik gibi farklı türde metinler üzerinden anlam ilişkilerinin sorgulandığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle metinlerde doğrudan olmayan, dolaylı bilgiye ulaşma gerektiren sorular ayırt edici nitelikteydi. Söz sanatları, düşünceyi geliştirme yolları gibi üst düzey dil becerilerini ölçen sorular da yer aldı. Bazı sorular, hikaye akışını sürdürme veya paragrafı tamamlama gibi yaratıcı düşünmeyi destekleyen içerikler sundu. Bu anlamda okuma ve düşünme becerilerini geliştiren bir program takip eden öğrencilerin, başarı düzeyi daha yüksek olacaktır. Dil bilgisi, yazım ve noktalama kurallarına ilişkin sorular ise düzenli tekrar yapan ve temel dil kurallarına hakim öğrenciler için erişilebilir düzeydeydi. Özellikle güçlü bir okuma kültürüne sahip, sözcük dağarcığı gelişmiş ve eleştirel düşünebilen öğrenciler testte avantaj sağladı. Bu yönüyle 2025 LGS Türkçe testi, ayrıt edici, ölçücü ve öğretim programı hedefleriyle uyumlu bir yapıda gerçekleştirilmiştir."

Doğa Koleji Matematik Bölüm Başkanı Berivan Dülger de LGS kapsamındaki testin Milli Eğitim Bakanlığı 8. sınıf öğretim programına uygun biçimde hazırlandığını, tüm ünite konularını kapsayan dengeli bir dağılım gösterdiğini anlattı.

Sorular incelendiğinde, öncelikle ilgili kazanımlara yönelik temel bilgileri yoklayan, ardından ise öğrencilerin düşünme, dikkat ve analiz becerilerini ölçtüğünün görüldüğünü belirten Dülger, "Görseller kullanılarak zenginleştirilen sorular okuduğunu anlamaya, bilgiyi kullanarak çözüm üretmeye dayalıdır. Anlamaya dayalı okuma, bilgiyi yorumlama ve bu bilgilerle yeni durumlara yönelik çözüm üretme becerileri ön plana çıkarılmıştır. Testin genelinde, öğrencilerin problem çözme yeterlikleri, matematiksel işlem becerileri ile mantıksal ve analitik düşünme becerileri ölçülmüştür. Bu yönüyle sınav hem seçici hem de ayırt edici niteliktedir." değerlendirmesinde bulundu.

Doğa Koleji Fen Bilimleri Bölüm Başkanı M. Fatih Tüfekçi de Fen Bilimleri sorularının MEB müfredat ve kazanımlarıyla uyumlu olduğu gözlemlendiğini ifade etti.

Tüfekçi, deneysel düzenekler, günlük yaşamdan bağlamlar, tablo ve görsellerle desteklenen soruların bu yıl da ön planda olduğuna dikkati çekerek, "Özellikle Basit Makineler ünitesi ile Madde ve Isı konularından gelen sorular, öğrencilerin daha dikkatli analiz yapmalarını gerektirmiş ve seçiciliği yüksek yapısıyla öne çıkmıştır. Genel olarak sınav, müfredata hakim, yorumlama yeteneği gelişmiş ve dikkatli çalışan öğrencilerin emeklerinin karşılığını alabileceği nitelikte hazırlanmıştır. Sorular, yüzeysel bilgiyle değil, kavramsal anlayış, dikkat ve analiz becerisiyle başarıya ulaşılabilecek bir düzeydedir." ifadelerini kullandı.

Doğa Koleji Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Çiğdem Karakaş da İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testindeki soruların öğrencilerin temel kavram bilgisini ölçen ve bunu yorum gücüyle birleştirmelerini bekleyen bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Karakaş, sınavın millilik, bağımsızlık, yürütme organı, inkılapçılık, Misak-ı Milli, Milletler Cemiyeti, çağdaşlaşma gibi kavramları ön plana çıkardığını aktardı.

Doğa Koleji İngilizce Bölüm Başkanı Şebnem Göceci Kuşcu ise LGS İngilizce sorularının bu yıl, önceki yıllara göre daha uzun ve yatay biçimde hazırlandığına vurgu yaparak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yapı, özellikle zamanı verimli kullanamayan öğrenciler için dikkat ve odaklanma gerektiren bir sınav deneyimi sundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretim programına bağlı olarak hazırlanan İngilizce soruları, öğrencilerin okuma-anlama becerisi ve kelime bilgisi düzeyini ölçmeye odaklandı. Hem olumlu hem olumsuz ifadelerle hazırlanan soru kökleri sayesinde, dikkatli ve stratejik çalışan öğrenciler avantaj sağladı."

Doğa Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Abdullah Albayrak da sınavda genel olarak ders içi kazanımların kapsamlı bir şekilde sorulara dağıtıldığının gözlemlendiğini ifade etti.

Soruların hem bilgi içerikli hem de düşünsel becerilere dayalı olduğuna değinen Albayrak, "Sorularda verilen ayet, hadis ve örnek olaylar ile konular arasındaki ilişki ön plandadır." ifadesini kullandı.

Rehberlik biriminden velilere sınav sonrası destek önerisi

Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölümü, sınav sonrası sürecin öğrenciler için dinlenme ve duygusal destek dönemi olması gerektiğini belirterek, velilere önemli uyarılarda bulundu.

Bu süreçte ebeveynlerin sınav sonrası yapılacak etkinlikleri planlarken çocuklarının isteklerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurması gerektiğine dikkat çekilerek, şu tavsiyelere yer verildi:

"Bazı öğrenciler sınav sonrası duygularını paylaşmak isteyebilirken bazıları içine kapanabilir ve konuşmak istemeyebilir. Velilerin bu dönemde sabırlı olmaları, çocuklarını konuşmaya zorlamamaları ve duygusal olarak hazır olduklarında onlara alan tanımaları oldukça önemlidir. Açık ve destekleyici bir iletişim tarzı, çocukların kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olacaktır. Sınavla ilgili yapılan sohbetlerde sadece yanlış yapılan sorulara odaklanmak yerine, doğru çözülen sorular ve öğrencinin başarılı olduğu alanlar da vurgulanmalıdır. Velilerin unutmaması gereken en önemli noktalardan biri de sınavdan bağımsız olarak öğrencilerin bu zorlu sürece gösterdikleri emek ve çabanın takdir edilmesidir. 11 Temmuz'da açıklanacak sınav sonuçları ile yayımlanacak Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda 14-24 Temmuz'da gerçekleştirilecek tercih dönemi büyük bir titizlikle ele alınmalıdır."