Doğadan Pet Şişelerle Dünya Haritası - Son Dakika
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Doğadan Pet Şişelerle Dünya Haritası

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Kocaeli'de toplanan pet şişelerle yapılan dünya haritası, çevre kirliliğine dikkat çekiyor.

01.12.2024 14:58
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Doğaya atılan binlerce pet şişeyi toplayıp dünya haritası oluşturdular

KOCAELİ - Çevre sorunları ve plastik şişelerin yaygınlaşmasının oluşturduğu kirliliğe dikkat çekmek amacıyla Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde doğaya atılan binlerce pet şişe toplanılarak dünya haritası yapıldı. TÜYAP Fuarı'nda sergilenecek olan proje ile dört kişilik ailenin, bir günde kullandığı ortalama su tüketiminin yaklaşık 4 bin pet şişeye eş değer olduğu gösterilecek.

Çevre aktivisti ve ses sanatçısı Zeliha Sunal ile Kocaeli'nin Kartepe Sanayi Sitesi içerisinde çelik doğrama işi yapan Fatih Pestil çevre sorunları ve su tüketimine dikkat çekmek için anlamlı bir projeye imza attı. Çevre bilinci ve geri dönüşüm farkındalığı da oluşturmak isteyen Sunal ve Pestil, doğaya atılan binlerce pet şişeyi toplayarak dünya haritası oluşturdu. Şuan için bin 200 pet şişe kullanılarak yapılan proje TÜYAP Fuarı'nda sergilenecek. Burada boş kalan yerler de katılımcılar tarafından pet şişe ile doldurulacak. Tamamlandığında 4 bin pet şişeye ulaşacak olan proje ile dört kişilik ailenin, bir gün içerisinde kullandığı ortalama su tüketiminin yaklaşık 4 bin pet şişeye eş değer olduğu da vurgulanacak.

"İnsanların daha fazla bilinçlenmesini hedefliyoruz"

Yapılan proje hakkında bilgiler veren Fatih Pestil, "Pet şişelerin doğaya olan etkisi ve atık suların farkındalığı için böyle bir proje gerçekleştirdik. Şuanda görülen dünya haritasının içerisinde bin 200 tane pet şişe var. TÜYAP Fuarı'nın girişinde sergilenecek, oraya gelen misafirler geri kalan boş kısımları dolduracak ve komple tamamlandığı zaman 4 bin tane pet şişe olacak. Bu da 4 kişilik ailenin bir günlük su kullanımına karşılık gelecek. Pet şişeleri, sanayideki esnaf arkadaşlarımız ile topladık. Toplama aşaması yaklaşık bir hafta sürdü. Bir haftada biriktirdiğimiz pet şişeleri, yaptığımız platforma yerleştirdik ve böyle bir eser ortaya çıkardık. Doğayı kirletmek aslında çöpü atmamakla başlar. Doğaya atılan bir pet şişenin, toprağa ve doğaya olan etkisi çok büyük. İnsanların bu konuda daha fazla bilinçlenmesini hedefliyoruz. Başta pet şişeler olmak üzere diğer çöplerin de doğaya atılmaması konusunda bir farkındalık oluşturmak istiyoruz" dedi.

"Yoldan geçen vatandaşların da ilgisini çekiyor"

Dükkanının önünde sergilediği pet şişelerden oluşturdukları dünya haritasının, yoldan geçen vatandaşların da dikkatini çektiğini ifade eden Pestil, "Pet şişelerden yaptığımız dünya haritasını dükkanın önünde sergiliyoruz. Yoldan geçen vatandaşların da ilgisini çekiyor. Ne olduğunu öğrenmek için gelip soruyorlar. Farkındalık amaçlı yapıldığını söyleyerek onları da su tüketimi ve çevre kirliliği konusunda uyarıyoruz. Bu gibi farkındalıkları yaymak için daha fazla gayret göstererek güzel işler yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

Doğadan Pet Şişelerle Dünya Haritası
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Doğadan Pet Şişelerle Dünya Haritası - Son Dakika

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