DOĞAKA Toplantısı Hatay'da Gerçekleşti - Son Dakika
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DOĞAKA Toplantısı Hatay'da Gerçekleşti

DOĞAKA Toplantısı Hatay\'da Gerçekleşti

DOĞAKA toplantısında destek programları ve projeler ele alındı, toplam 635 projeye hibe verildi.

27.11.2024 19:49
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Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının (DOĞAKA) 116'ncı Yönetim Kurulu Toplantısı, Hatay Valiliğinde gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, toplantıda destek programları, projeler ve yeni istihdam hedeflerinin görüşüldüğü belirtildi.

Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'deki hibe desteklerine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hatay'da 304 işletmeye 2 milyon 427 bin avro, Kahramanmaraş'ta 218 işletmeye 1 milyon 835 bin avro ve Osmaniye'de 113 işletmeye 875 bin avro hibe desteği sağlanmıştır. Üç ildeki toplam 635 projeden 452'si tamamlanmış ve hibe ödemeleri yapılmıştır. Kamu kurumlarına yönelik hibe desteklerinde ise Hatay'da 8 projeye 1 milyon 459 bin avro, Kahramanmaraş'ta 8 projeye 1 milyon 301 bin avro ve Osmaniye'de 6 projeye 1 milyon 456 bin avro hibe desteği sağlanmıştır. Program kapsamında hem özel sektör hem de kamu kurumları tarafından yürütülen projelerde yatırımlara devam edilmektedir."

Açıklamada, toplantıya Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy ile DOĞAKA yönetim kurulu üyelerinin katıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Osmaniye, Ekonomi, Güncel, Yaşam, hatay, Son Dakika

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