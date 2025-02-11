Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
İlçede gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kar nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımların aksadığı ilçede, okullara bugün ara verildi.
Öte yandan Doğanşehir Belediyesi ekipleri, ilçe merkezi ve mahallelerde karla mücadeleyi sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Doğanşehir'de Eğitime Kar Engeli - Son Dakika
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