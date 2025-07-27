Doğanşehir\'de Orman Yangını Söndürüldü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Güzelköy Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, vatandaşların traktörleriyle destek verdiği çalışmalar sonrasında söndürüldü.
Jandarma ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.
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