Doğaseverler Karla Kaplı Ormanda Yürüdü

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30 doğasever sağlık için "kar-kış" demeden yürüdü

BOLU - Bolu'da 30 doğasever, kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı 12 kilometrelik orman parkurunda yürüdü.

Bolu'da geçtiğimiz 5 gün boyunca yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının etkili olduğu Abant Gölü Milli Parkı bölgesinde 30 trekking ekibi doğa yürüyüşü düzenledi. Kar yağışına aldırış etmeden 790 rakımda yürüyüşe başlayan grup kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede 12 kilometre yürüdü. Yaklaşık 4,5 saat süren yürüyüşte doğaseverler unutulmaz anlar yaşadı. Doğasever grubun kulüp Başkanı Uğur Midiliç, "Mudurnu yolu üzerinden ekibimizle Abant Gölü kenarından indik. 8 kilometrelik göl çevresinde yürüdükten sonra yürüyüşü tamamlayacağız. Doğada olmak her hafta başka bir yerlerde yürüyüş yapmak güzel. Doğayı seviyoruz" dedi.