DOGE Komisyonu İflas Etti

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jared Moskowitz, iki partili yapısıyla Temsilciler Meclisi'nde hükümet verimliliği girişimlerine öncülük etmek ve Hükümet Verimliliği Departmanını (DOGE) desteklemek amacıyla oluşturulan komisyonun (House DOGE Caucus) işlevsiz hale geldiğini açıkladı.

Moskowitz, Politico'ya verdiği demeçte, milyarder iş insanı Elon Musk'ın sorumlu olduğu DOGE'yi desteklemek amacıyla, bazı Temsilciler Meclisi üyeleri tarafından oluşturulan House DOGE Caucus'un artık aktif olmadığını ileri sürdü.

Söz konusu komisyonun işlevsiz hale geldiğini vurgulayan Moskowitz, "Aylardır bir araya gelmedik. Beş ay içinde toplamda sadece iki toplantı yaptık." ifadesini kullandı.

Moskowitz, Musk'ın sorumlu olduğu DOGE'de yapılan hiçbir şeye dahil olmadıklarını belirterek "Musk her şeyi kendi başına yaptı." iddiasında bulundu.

Verimliliği artırmak için bazı kesintiler yapmaya açık olduğunu ifade eden Moskowitz, DOGE komisyonunun "tam bir başarısızlık" olduğunu ve "hiçbir şeyin daha verimli hale getirilmediğini" aktardı.

DOGE Caucus eş başkanlarından Temsilciler Meclisi Üyesi Aaron Bean ise Politico'ya yaptığı açıklamada "daha yeni başladıklarını" söyledi.

Bean, 100 kararlı üye ve sekiz uzman çalışma grubunun kritik reformlar yapmak ve tasarrufları destekleyecek mevzuatı hazırlamak için çalıştığını belirtti.

House DOGE Caucus, Temsilciler Meclisi'ndeki hükümet verimliliği girişimlerine öncülük etmek amacıyla bazı Temsilciler Meclisi üyeleri tarafından oluşturulan bir gruptur.