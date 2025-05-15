Doğu Anadolu'nun teknoloji tutkunu öğrencileri Ağrı'da yeteneklerini sergiledi - Son Dakika
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Doğu Anadolu'nun teknoloji tutkunu öğrencileri Ağrı'da yeteneklerini sergiledi

Doğu Anadolu\'nun teknoloji tutkunu öğrencileri Ağrı\'da yeteneklerini sergiledi

Ağrı'da, düzenlenen teknoloji yarışmasında Doğu Anadolu Bölgesi'nden 20 finalist takım, tasarladıkları robotik projelerle yeteneklerini ortaya koydu.

15.05.2025 22:29
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Ağrı'da, düzenlenen teknoloji yarışmasında Doğu Anadolu Bölgesi'nden 20 finalist takım, tasarladıkları robotik projelerle yeteneklerini ortaya koydu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin 14 ilinde yaptıkları robotik projelerle ön elemeyi geçerek adını finale yazdıran 20 takım için Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunda program düzenlendi.

Ağrı Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hayrettin Atmaca Sağlık, Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı iş birliğinde lise öğrencilerinin teknolojik tasarımlar yapmasını teşvik etmek amacıyla "Ağrı'nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması"nın üçüncüsü bu yıl düzenlendi.

Program kapsamında gençlerin mühendislik, yazılım ve teknoloji alanındaki becerilerini geliştirmeleri ve bunu profesyonel bir zemine taşımaları hedefleniyor.

Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, 2022 yılında Ağrı'da ilki yapılan yarışmanın, 14 ilden gelen onlarca gencin heyecanı, emeği ve üretimiyle üçüncü yılında bölgesel bir teknoloji hareketine dönüştüğünü söyledi.

Mühendislik ve yazılım alanlarında geleceğe yön verecek 20 takımın projeleriyle gurur duyduklarını belirten Koç, "Bu gençlerimiz, sadece robot tasarlamadı, aynı zamanda problem çözme, takım çalışması, sabır ve azim gibi hayatın her alanında ihtiyaç duyacağımız becerileri de kazandılar." dedi.

Yarışmanın kaybedeninin olmadığını vurgulayan Koç, "Teknolojinin, bilimin ve inovasyonun ışığında, her adımda yeni zirvelere yürüyelim. Milli teknoloji hamlesinin gücü, TEKNOFEST'in heyecanı ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, gençlerimizin azmi, mühendislerimizin vizyonu ve girişimcilerimizin cesaretiyle ülkemizin yarınına yön verelim ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edelim. Çünkü bu ülkenin yarınları, sizlerin kuracağı fikirlerle şekillenecek." diye konuştu.

Hayrettin Atmaca Sağlık, Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Adem Atmaca da bu tür projelerin çok önemli olduğunu ve her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade etti.

Tasarladıkları robotik projelerle yarışan takımlardan Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi birinci, Hamur Başsavcı İhsan Eroğul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Iğdır Azer-İshak Yaycılı Bilim ve Sanat Merkezi ise üçüncü oldu.

Birinci olan takıma 100 bin, ikinciye 75 bin, üçüncülere ise 50 bin lira para ödülü verildi. Program kapsamında yapılan çekilişle katılımcılara da televizyon, küçük ev aletleri ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Programa Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, Ağrı Cumhuriyet başsavcısı Adem Çalış, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Vekili Mehmet Bal, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, il protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program, sanatçı Haluk Levent'in konseriyle sona erdi.

Kaynak: AA

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