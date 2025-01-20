Doğu'da Karla Mücadele

Erzurum, Iğdır ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 153 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 83 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolları açmak için karla mücadele çalışması yürütüyor.
Ardahan'da 68, Iğdır'da ise 2 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı.
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