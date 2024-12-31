Doğu Karadeniz'de Sağanak Yağış Bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu'da sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunmaktadır.

MGM, buzlanma ve çığ tehlikesinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 7, en düşük 0; İstanbul'da en yüksek 11, en düşük 5, İzmir'de en yüksek 13, en düşük 6 derece olacak.