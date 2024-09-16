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Doha'da Türk Kültürü Etkinlikleri Başladı

Doha\'da Türk Kültürü Etkinlikleri Başladı

Yunus Emre Enstitüsü, Doha'da Türk dili ve kültürünü tanıtmak için çeşitli kurslar ve etkinlikler düzenliyor.

16.09.2024 19:48
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Yunus Emre Enstitüsü, Katar'ın başkenti Doha'daki temsilciliğinde Türk dili, kültürü ve medeniyetini tanıtmaya devam ediyor.

Doha'da binlerce yerli ve yabancıya ulaşan Doha Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi tarafından Türkiye'nin kültürel değerlerinin geniş kitlelere tanıtıldığı çok sayıda etkinlik düzenleniyor.

Bu kapsamda yeni döneme başlayan Doha Yunus Emre Enstitüsünde 8 farklı kurs ve 14 farklı atölyenin yanı sıra düzenlenecek seminerlerle birlikte 1000'e yakın katılımcı bekleniyor.

Temsilcilikte, her yıl olduğu gibi bu yıl da yetişkinlere ve çocuklara yönelik Türkçe kurslarının yanı sıra Türkçe hikaye okuma ve turizm Türkçesi kurslarından, geleneksel Türk okçuluğu ve ebru, tezhip, minyatür gibi Türk el sanatlarının tanıtıldığı atölyelere kadar her alanda etkinlikler düzenlenecek.

Doha'daki yeni binasında faaliyetlerini sürdürecek temsilcilikte ayrıca Türk kültürünün önemli lezzetlerinden Türk kahvesi günleri de gerçekleştirilecek.

Ayrıca, kursiyerler enstitünün zengin içeriğe sahip kütüphanesinde kitap okuyarak Türkçeyi geliştirme imkanı da bulacak.

Farklı yaş ve meslek gruplarından çok sayıda yabancının ilgi gösterdiği Türkçe kursları, 2016 yılından beri aktif olarak devam ediyor.

Enstitü, ayrıca Türkçe kurs taleplerine istinaden Katar Savunma Bakanlığı personeline yönelik Türkçe kursları da düzenliyor.

Türk kültürünün tanıtılmasına yardımcı oluyor

YEE Doha Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada enstitünün, iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerlemesine katkıda bulunacağını ve medeniyet, sanat ve kültür alışverişini sağlayacağını ifade etti.

Uysal, söz konusu etkinliklerle hem Türk kültürünün tanıtıldığını hem kültürler arasındaki ortak değerlerin ortaya çıktığını dile getirdi.

Yunus Emre'nin "Gelin tanış olalım" dizesinin, çalışmalarda kendilerinin ilham kaynağı olduğuna işaret eden Uysal, şunları kaydetti:

"Türk vatandaşlarımız kadar Doha'da yaşayan herkes, 'Gelin tanış olalım' çağrımızın muhatabı. Bulunduğumuz her yerde, herkese Türk kültürünün güzelliklerini anlatmak ve tanıtmak için çalışıyoruz. Katar'da Türkiye'ye yoğun bir ilgi var. Bu durumun da kurslarımıza yansıması bizi mutlu ediyor.

Katılımcılar kurs boyunca sadece Türkçe öğrenmiyor bunun yanı sıra kültürümüze ait en önemli değerleri görme şansına da sahip oluyor. Ayrıca bu yıl ilk kez açtığımız "Türkiye'de Kültür, Toplum ve Siyaset" seminerlerine de yoğun katılım bekliyoruz."

"YEE'nin Türkçe müfredatı çok başarılı"

YEE'nin Türkçe müfredatını çok başarılı bulduğunu kaydeden Türkçe kursiyerlerden Katar Üniversitesi Ekonomi ve İslami Finans Profesörü Beşir Lütfi, "KursU başarıyla tamamladım ve artık daha iyi konuşabiliyorum. Türkçe çok güzel ve kolay bir dil." dedi.

Türkçe iletişim kurmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Lütfi, şöyle devam etti:

"Türkçe hikaye kitapları okumayı seviyorum. Türk kültürünü ve fikir hayatını takip ediyorum. Burada hocalarımızla ve arkadaşlarımız ile Türkçe pratik yapıyorum. Türkiye'ye gitmeyi, Türk yemeklerini yemeyi ve insanlarla Türkçe konuşmayı istiyorum."

"Yunus Emre Enstitümüz Katar'da Türkiye'nin gülümseyen yüzü"

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu da YEE sayesinde Katar'da çok sayıda kişinin Türk dili ve Türk kültürünü tanıdığını belirtti.

Göksu, "Yunus Emre Enstitümüz Katar'da Türkiye'nin gülümseyen yüzü, şefkatli eli ve Türk kültür ve medeniyetinin dünyaya açılan kapısı olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yunus Emre Enstitüsü

Türkiye'nin uluslararası alanda tanınırlığını artırmak ve dünya üzerinde kültürel etkileşime katkıda bulunmak amacıyla 2009 yılında kurulan Yunus Emre Enstitüsü, kültürel diplomasi, bilim diplomasisi ve Türkçe öğretimi gibi ana konularda dünya genelinde 150'den fazla irtibat noktasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Türk kültürünün dünya çapında ilgi odağı olması ve dünya genelinde Türkçenin yaygınlaştırılmasına yönelik yüzlerce faaliyeti hayata geçiren Yunus Emre Enstitüsü, Türkçenin dünya dili olmasına yönelik çalışmalarına da devam ediyor.

Kaynak: AA

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