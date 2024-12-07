Doha Forum 2024 Başladı - Son Dakika
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Doha Forum 2024 Başladı

Katar'da başlatılan Doha Forum 2024, krizlere çözüm arayışlarını tartışmak için toplandı.

07.12.2024 14:18
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Katar'ın başkenti Doha'da dünyanın dört bir yanından üst düzey birçok katılımcının konuşmacı ve panelist olarak yer aldığı "Doha Forum 2024" başladı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 22'nci kez düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Doha Forum 2024'ün açılışında konuştu.

Al Sani, bu yıl "Yenilik Gereksinimi" temasıyla düzenlenen forumun, insanlığın karşı karşıya olduğu zorlukları ele alan yeni bir vizyona olan ihtiyacı yansıttığını söyledi.

Dünyanın karşı karşıya olduğu sorunları ele almanın acil bir gereklilik haline geldiğini belirten Al Sani, "Sorunların önceki geleneksel yaklaşımlarla çözülmeye çalışılması, yalnızca aynı zorlukları yeniden üretmeye yol açtı ve hatta belki de onları daha da kötüleştirdiğini kanıtladı." dedi.

Doha Forum'un yalnızca bir diyalog platformu değil, aynı zamanda, zorluklarla yüzleşmek ve çözümleri yeniden tanımlamak üzere liderleri bir araya getiren küresel bir platform haline geldiğini kaydeden Al Sani, "Krizlerin benzeri görülmemiş bir şekilde yoğunlaştığı bir dünyada, barış, istikrar ve kalkınma için yeni çözümler üretirken temel ilkelere geri dönmeliyiz." İfadelerini kullandı.

Gazze'deki insani trajedinin yankılarının Lübnan ve Suriye'ye yayılarak devam ettiğini ve bu trajedinin derhal sona erdirilmesi için mümkün olan her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Al Sani, "Bugün Gazze'de tanık olduğumuz olay, bu şiddet döngüsünün ve benzeri görülmemiş bir insanlık trajedisinin, hatta tüm bölgenin istikrarını tehdit edecek ciddi yansımaları olacak bir soykırımın gözlerimizin önünde gerçekleşmesinin çarpıcı bir örneğini temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki insani trajedinin devam etmesi ve bunun Lübnan ve Suriye'ye de yansımasının, bu trajediye bir an önce son verilmesi için her türlü çabanın gösterilmesini zorunlu kıldığına işaret eden Al Sani, "Katar Devleti, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak arabuluculuk çabalarıyla elde edilen ve rehinelerin serbest bırakılmasına ve insanların acılarının hafifletilmesine yol açan geçici ateşkes deneyimi, gerekli irade mevcut olduğunda başarılı diplomatik eylemin mümkün olduğunu gösterdi." diye konuştu.

Katar'ın, Rusya- Ukrayna savaşından etkilenen çocukları aileleriyle yeniden bir araya getirmek gibi arabuluculuk çabalarının, yenilikçi diplomasinin somut sonuçlar elde etme becerisine dair pratik bir model sağladığına dikkat çeken Al Sani, "Önceki deneyimler, krizlerle başa çıkmada geleneksel yaklaşıma bağlı kalmanın aynı zorlukları yalnızca yeniden üreteceğini ve belki de daha da kötüleştireceğini göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

-Doha Forum'da 6 gazeteci ödüllendirildi

Katar'da düzenlenen Doha Forum 2024 kapsamında 6 gazeteci, ödüle layık görüldü. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafından takdim edilen ödüller, çatışma bölgelerindeki çalışmalarıyla dikkat çeken gazetecilere verildi. Bu yıl ödüle layık görülen gazeteciler Wael Dahduh, Motaz Azaiza, Carmen Joukhadar, Dylan Collins, Sadaf Popolzai, Christina Assi oldu.

Doha Forum

Doha Forum, dünyanın karşı karşıya olduğu kritik zorlukları tartışmak ve yenilikçi, eylem odaklı adımlar oluşturmak için politika alanındaki liderleri bir araya getiren küresel bir diyalog platformudur.

Forum, dünya genelindeki karar alıcıları ve paydaşları bir araya getirerek, daha sürdürülebilir ve barışçıl bir dünya için iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Doha Forumu'nun içerik ortakları arasında, Türkiye Dışişleri Bakanlığının dördüncüsünü 11-13 Nisan 2025'te düzenleyeceği marka etkinliği "Antalya Diplomasi Forumu" da bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Güncel, Gazze, Katar, Dünya, Doha, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doha Forum 2024 Başladı - Son Dakika

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