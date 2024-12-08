Doha Forum 2024'te AA'nın Standı İlgiyle Karşılandı - Son Dakika
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Doha Forum 2024'te AA'nın Standı İlgiyle Karşılandı

Doha Forum 2024\'te AA\'nın Standı İlgiyle Karşılandı

AA, Doha Forum 2024'te 'Kanıt' ve 'Tanık' kitaplarıyla katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

08.12.2024 18:46
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Anadolu Ajansının (AA), Global İletişim Ortağı olduğu Doha Forum 2024 kapsamında kurduğu tanıtım standı, birçok konuk tarafından yoğun ilgi gördü.

Katar'ın başkenti Doha'da "Yenilik Gereksinimi" temasıyla düzenlenen Doha Forum'da kurulan AA standı, konuklar tarafından ilgiyle karşılandı.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu Doha Forum'da kurulan stantta, AA'nın, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan görsellerin yer aldığı "Kanıt" ile Gazze'deki gazetecilerden, iletişimcilerden, sağlık görevlilerinden ve mağdurlardan oluşan tanıklıklara yer verilen "Tanık" kitabı katılımcıların ilgisine sunuldu.

Katar Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı Lulva el-Hatır'ın da aralarında bulunduğu birçok kişi, stantta yer alan Kanıt ve Tanık kitaplarını inceledi.

Doha Forum 2024

Dünyanın dört bir yanından üst düzey birçok katılımcının, konuşmacı ve panelistin yer aldığı Forum, 7-8 Aralık'ta Doha'da düzenlendi.

Forum'da bir araya gelen dünya liderleri, siyasetçiler ve uzmanlar jeopolitik gerilimler, küresel güvenlik, insani krizler ve teknolojik gelişmeleri tartıştı.

" Diplomasi, Diyalog, Çeşitlilik" başlığıyla düzenlenen Doha Forum, paydaşların bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmasına ve dünyadaki krizlere çözüm önerisi sunmasına ortam sunmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Anadolu Ajansı, İnsan Hakları, Etkinlikler, Diplomasi, Teknoloji, Politika, Güncel, Dünya, Doha, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doha Forum 2024'te AA'nın Standı İlgiyle Karşılandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doha Forum 2024'te AA'nın Standı İlgiyle Karşılandı - Son Dakika
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