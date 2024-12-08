Doha Forum 2024'te İnsani Hukuk Paneli

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Katar'da "Yenilik Gereksinimi" temasıyla düzenlenen Doha Forum 2024'te "Uluslararası İnsancıl Hukukun ve Hesap Verebilirliğin Güçlendirilmesi" paneli gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Doha Forum 2024, Katar'ın başkentinde 7-8 Aralık'ta düzenleniyor.

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Christoph Heusgen'in moderatörlüğünü üstlendiği panelin açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanı Philemon Yang yaptı.

Çatışmalarla parçalanmış bir dünyada uluslararası insancıl hukukun uygulanmasının öneminin yadsınamayacağını belirten Yang, bunun insan hayatını ve onurunu koruduğunu söyledi.

Yang, Cenevre Konvansiyonu'nun silahlı çatışmaların yaşandığı dönemlerde insan onurunun korunmasını gerektirdiğini vurguladı.

Uluslararası insancıl hukuk ihlallerine işaret eden Yang, sivillerin hedef alınmasının normalleştirildiğini dile getirdi.

Yang, Gazze, Ukrayna ve Sudan'daki insani krize dikkati çekerek, bunların insancıl hukukun ihlallerinin bir sonucu olduğunu ve devam etmesine izin verilmeyeceğini belirtti.

Yang'ın konuşmasının ardından düzenlenen panelde Namibya Cumhurbaşkanı Nangolo Mbumba, Katar Dışişleri Bakanlığında Devlet Bakanı Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, Uluslararası Kriz Grubu Başkanı Comfort Ero ve ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Roger Carstens konuştu.

Mbumba, mülteci kamplarına düzenlenen saldırılara tepki göstererek, "Evinizi terk ediyorsunuz, kırılgan bölgelerde yaşıyorsunuz ve saldırıya uğruyorsunuz." dedi.

Dünyada artık liderlik gösterilmediğini ifade eden Mbumba, herkesin kendi çıkarları doğrultusunda ilerlediğini anlattı.

Gazze'de yaşanan yıkıma isyan eden Mbumba, "Hangi din bize insanları öldürme hakkı veriyor?" diye sordu.

"Kanun, uygulama olmadan hiçbir şey ifade etmez"

"Kanun, uygulama olmadan hiçbir şey ifade etmez." diyen Al-Khulaifi, uluslararası hukuku ihlal edenlerin suçlarının cezasını çekmekten kaçabildiğine dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı temelinde siyasi süreci desteklediklerini vurgulayan Al-Khulaifi, " Suriye'deki sorun Suriye rejimi ile Suriyeliler arasında, Suriye ve diğer ülkeler arasında değil." ifadesini kullandı.

Ero, Sudan'daki savaşın çözümü için yaptırım gibi çeşitli adımların atıldığını ancak bu caydırıcı tedbirlerin sahada karşılık bulmadığını belirtti.

Savaşın tarafları arasında ateşkesin sağlanamadığını ve çatışmaların sürdüğünü dile getiren Ero, uluslararası toplumun çatışmaları sonlandırmada kullandığı yöntemlerin sorgulanmasının gerektiğini söyledi.

Carstens de suç işleyenlerin adalete teslim edilmesi için hesap verebilirliğin sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Doha Forum 2024

Dünyanın dört bir yanından üst düzey birçok katılımcının konuşmacı ve panelist olarak yer aldığı forumun teması "Yenilik Gereksinimi" olarak belirlendi.

Forumda bir araya gelen dünya liderleri, siyasetçiler ve uzmanlar, jeopolitik gerilimler, küresel güvenlik, insani krizler ve teknolojik gelişmeleri tartışıyor.

" Diplomasi, Diyalog, Çeşitlilik" başlığıyla düzenlenen Doha Forum, paydaşların bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmasına ve dünyadaki krizlere çözüm önerisi getirmesine ortam sunmayı amaçlıyor.

Doha Forum 2023'e 120 ülkeden 3 bin 500 konuk, 270 konuşmacı katılmıştı.