Doha Forum 2024'te İnsani Hukuk Paneli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Doha Forum 2024'te İnsani Hukuk Paneli

Doha Forum 2024'te uluslararası insancıl hukukun güçlendirilmesi üzerine önemli bir panel yapıldı.

08.12.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar'da "Yenilik Gereksinimi" temasıyla düzenlenen Doha Forum 2024'te "Uluslararası İnsancıl Hukukun ve Hesap Verebilirliğin Güçlendirilmesi" paneli gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Doha Forum 2024, Katar'ın başkentinde 7-8 Aralık'ta düzenleniyor.

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Christoph Heusgen'in moderatörlüğünü üstlendiği panelin açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanı Philemon Yang yaptı.

Çatışmalarla parçalanmış bir dünyada uluslararası insancıl hukukun uygulanmasının öneminin yadsınamayacağını belirten Yang, bunun insan hayatını ve onurunu koruduğunu söyledi.

Yang, Cenevre Konvansiyonu'nun silahlı çatışmaların yaşandığı dönemlerde insan onurunun korunmasını gerektirdiğini vurguladı.

Uluslararası insancıl hukuk ihlallerine işaret eden Yang, sivillerin hedef alınmasının normalleştirildiğini dile getirdi.

Yang, Gazze, Ukrayna ve Sudan'daki insani krize dikkati çekerek, bunların insancıl hukukun ihlallerinin bir sonucu olduğunu ve devam etmesine izin verilmeyeceğini belirtti.

Yang'ın konuşmasının ardından düzenlenen panelde Namibya Cumhurbaşkanı Nangolo Mbumba, Katar Dışişleri Bakanlığında Devlet Bakanı Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, Uluslararası Kriz Grubu Başkanı Comfort Ero ve ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Roger Carstens konuştu.

Mbumba, mülteci kamplarına düzenlenen saldırılara tepki göstererek, "Evinizi terk ediyorsunuz, kırılgan bölgelerde yaşıyorsunuz ve saldırıya uğruyorsunuz." dedi.

Dünyada artık liderlik gösterilmediğini ifade eden Mbumba, herkesin kendi çıkarları doğrultusunda ilerlediğini anlattı.

Gazze'de yaşanan yıkıma isyan eden Mbumba, "Hangi din bize insanları öldürme hakkı veriyor?" diye sordu.

"Kanun, uygulama olmadan hiçbir şey ifade etmez"

"Kanun, uygulama olmadan hiçbir şey ifade etmez." diyen Al-Khulaifi, uluslararası hukuku ihlal edenlerin suçlarının cezasını çekmekten kaçabildiğine dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı temelinde siyasi süreci desteklediklerini vurgulayan Al-Khulaifi, " Suriye'deki sorun Suriye rejimi ile Suriyeliler arasında, Suriye ve diğer ülkeler arasında değil." ifadesini kullandı.

Ero, Sudan'daki savaşın çözümü için yaptırım gibi çeşitli adımların atıldığını ancak bu caydırıcı tedbirlerin sahada karşılık bulmadığını belirtti.

Savaşın tarafları arasında ateşkesin sağlanamadığını ve çatışmaların sürdüğünü dile getiren Ero, uluslararası toplumun çatışmaları sonlandırmada kullandığı yöntemlerin sorgulanmasının gerektiğini söyledi.

Carstens de suç işleyenlerin adalete teslim edilmesi için hesap verebilirliğin sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Doha Forum 2024

Dünyanın dört bir yanından üst düzey birçok katılımcının konuşmacı ve panelist olarak yer aldığı forumun teması "Yenilik Gereksinimi" olarak belirlendi.

Forumda bir araya gelen dünya liderleri, siyasetçiler ve uzmanlar, jeopolitik gerilimler, küresel güvenlik, insani krizler ve teknolojik gelişmeleri tartışıyor.

" Diplomasi, Diyalog, Çeşitlilik" başlığıyla düzenlenen Doha Forum, paydaşların bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmasına ve dünyadaki krizlere çözüm önerisi getirmesine ortam sunmayı amaçlıyor.

Doha Forum 2023'e 120 ülkeden 3 bin 500 konuk, 270 konuşmacı katılmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Katar, Hukuk, Dünya, Doha, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doha Forum 2024'te İnsani Hukuk Paneli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:36 61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi 61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi
10:49 Devrik Başbakan Gazi El-Celali, hükümeti devretmek için konutundan ayrıldı Devrik Başbakan Gazi El-Celali, hükümeti devretmek için konutundan ayrıldı
10:21 Suriye’de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKKYPG işgalindeki Deyrizor’un merkezine giriyor Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'un merkezine giriyor
09:36 Esad’ı kaçıran uçak olağandışı hareketler yapıp bir anda radardan kayboldu Esad'ı kaçıran uçak olağandışı hareketler yapıp bir anda radardan kayboldu
06:59 Suriye’de bir devrin sonu Beşar Esad, Şam’ı terk etti Suriye'de bir devrin sonu! Beşar Esad, Şam'ı terk etti
11:16 İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları İşte bu haftanın en çok kâr ettiren fonları
11:13 Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü Wanda Nara herkesin önünde L-Gante ile sarılıp öpüştü
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:59 Salatalıklarda büyük tehlike Salatalıklarda büyük tehlike!
10:17 Hazine Bakanı Şimşek: 2020’den beri en düşük seviye Hazine Bakanı Şimşek: 2020'den beri en düşük seviye
10:17 Bir kadının yıkıldığı an Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü Bir kadının yıkıldığı an! Aldatıldığını kameradan tesadüfen gördü
10:16 Muhalifler Dera ve Suveyda’yı da ele geçirdi Muhalifler Dera ve Suveyda'yı da ele geçirdi
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:43 İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
09:38 Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 12:23:32. #1.13#
SON DAKİKA: Doha Forum 2024'te İnsani Hukuk Paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.