Doktor Darbesi Güvenlik Kamerasında

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde, bir kadın doktorun geçen ekim ayında hastanede darbedildiği anların güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı.

Görüntülerde, Sinem C. (23) ile Yağmur A'nın (24) Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Acil Servisi girişinde doktor İrem Sarıkaya'yla (26) tartışması, bir süre sonra Yağmur A'nın Sarıkaya'yı saçlarından çekerek yere düşürmesi ve çevredekilerin tarafları ayırması yer alıyor.

Doktor Sarıkaya ile hastaneye gelen Sinem C. ve Yağmur A. arasında 10 Ekim 2024'teki tartışmanın büyümesiyle Sarıkaya darbedilmiş, olayla ilgili gözaltına alınan Yağmur A. tutuklanmış, Sinem C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yağmur A. hakkında "sağlık çalışanı kadına karşı basit yaralama", "tehdit" ve hakaret", Sinem C. hakkında ise "sağlık çalışanı kadına karşı alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından 3 ay ile 6 yıl 8 ay arasında hapis cezası istemiyle 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmış, 11 Kasım 2024'te görülen duruşmada Yağmur A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, Sinem C. hakkındaki adli kontrol şartı kaldırılmıştı.