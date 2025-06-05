Doktor Duman'a Hayvan Öldürme Suçlaması - Son Dakika
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Doktor Duman'a Hayvan Öldürme Suçlaması

05.06.2025 16:58
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Ankara'da tutuklu doktor Muhammet Duman'a evcil hayvanları kasten öldürme ve istismar iddiasıyla dava açıldı.

(ANKARA) - Ankara'da "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan tutuklanan doktor Muhammet Mustafa Duman hakkındaki soruşturma tamamlandı, iddianame mahkemeye gönderildi. Duman, iddianamenin kabulü halinde "evcil hayvanı kasten öldürme"nin yanı sıra, dijital materyallerinde ele geçirilen hayvanları istismar görüntülerine ilişkin de yargılanacak.

Ankara'da bir hastanede doktor olarak görev yapan Muhammet Mustafa Duman, farklı kişilerden sahiplendiği köpekleri, Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'ndeki evinde öldürdüğü iddiasıyla 29 Nisan'da gözaltına alındı ve tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhammet Mustafa Duman hakkında başlattığı soruşturmayı tamamlayarak iddianameyi hazırladı.

İddianamede, şüpheli Duman'ın 3 köpeği 30 Mart, 5 köpeği ise 26 Nisan 2025'te sosyal medyadaki ücretsiz sahiplendirme ilanlarıyla edindiği belirtildi. Duman'ın yavru köpekleri koli içinde evine götürdüğü, burada cinsel istismarda bulunarak parçalayıp öldürdüğü ifade edilen iddianamede, Duman'ın, öldürdüğü köpekleri siyah çöp poşetlerine koyarak evin dışına çıkardığı, tespit edilemeyen bir yere götürüp, çöpe attığı kaydedildi. Ardından eve dönen Duman'ın, delilleri yok etmek amacıyla kapı kollarını ve yerleri sildiği, duvarları boyadığı aktarılan iddianamede,  Duman'ın bu eylemleri farklı tarihlerde sahiplendiği köpeklerle tekrarladığı, 8 köpeğe ilişkin somut tespit yapılmakla birlikte çok sayıda köpeğe aynı şekilde zarar verdiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Ayrıca, öldürülen yavru köpeklere ait kıl parçalarını 7 ayrı gruba ayırarak evde sakladığı, bahçeye ise kemik parçalarını gömdüğü anlatıldı.

İddianamede, şüpheli Duman'ın kardeşi B.Duman ile yaptığı yazışmalara göre, aile içinde durumun bilindiği, kardeşinin müdahale etmeye çalıştığı ancak şüphelinin eylemlerinde ısrarcı olduğu belirtildi.

Şüphelinin, köpeklerin balkondan kaçtığı yönündeki savunmasına ise kamera kayıtlarında hayvanların içeri girdiklerinin görülmesine rağmen dışarı çıktıklarına dair herhangi bir görüntü bulunmaması nedeniyle itibar edilmediği vurgulandı. Tüm bu bulgular doğrultusunda, şüphelinin cinsel istismarda bulunduktan sonra birden fazla hayvanı zincirleme şekilde öldürerek "birden fazla ev hayvanına veya evcil hayvana cinsel istismarda bulunarak kasten öldürme" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca dijital inceleme ve bilirkişi raporuna göre, şüpheli Duman'ın köpekler ve diğer hayvanlara yönelik cinsel istismar içeren yaklaşık 43 bin müstehcen görüntüyü depolayıp kaydettiği, bu yönüyle de "müstehcenlik" suçunu işlediği kanaatine varıldığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Doktor Duman'a Hayvan Öldürme Suçlaması - Son Dakika

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