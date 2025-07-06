Doktor Ekrem Karakaya Anıldı

Konya Şehir Hastanesi'nde, bir hasta yakınının silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya, ölüm yıl dönümünde meslektaşları tarafından anıldı.

Konya Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen programda, Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı diş hekimi Özgür Öz, hekim arkadaşlarının görevi başında can vermesinin üzerinden geçen zamana rağmen, acılarının hiç dinmediğini ve başka canlar yitirmek istemediklerini haykırmak için toplandıklarını ifade etti.

"Neredeyse her ay şiddete kurban verdiğimiz bir kaybımızı anıyoruz"

Bir meslektaşlarını daha toprağa vermemek için hep birlikte seslerini yükseltmeye, susmamaya, vazgeçmemeye kararlı olduklarına dikkati çeken Öz, şöyle konuştu:

"Doktor Ekrem Karakaya, Konya Şehir Hastanesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu aramızdan alındı. Onun ölümü yalnızca bir hekimin değil, bir evladın, bir babanın, bir dostun, binlerce hastaya şifa veren bir insanın hayattan koparılmasıydı. Bugün burada bir anmanın yanında, aynı zamanda bir yüzleşme yaşıyoruz. Neredeyse her ay şiddete kurban verdiğimiz bir kaybımızı anıyoruz, acısını yüreğimizde yaşıyoruz. Bu ülkenin hekimlerine, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet her geçen gün artarak devam ediyor. Bizler, Ekrem Karakaya'nın mesai arkadaşları, hekimlik mesleğinin onuruna ve insan hayatına saygı duyan tüm sağlık camiası olarak, bu cinayeti unutmayacağız, unutturmayacağız."

Programa, Konya Tabip Odası ve Konya Aile Hekimliği Etkinlik Derneği temsilcileri de katıldı. Anma, saygı duruşu ile sona erdi.

Olay

Konya Şehir Hastanesinde 6 Temmuz 2022'de hasta yakını Hacı Mehmet Akçay (39) tartıştığı kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya'yı (47) silahla vurmuştu. Doktor Karakaya ameliyata alınmış ancak kurtarılamamıştı.