Doktor Hasta Yakınıyla Uzlaştı

Konya'da bir doktor, taburcu işlemlerinin geciktiği iddiasıyla "Sağlık çalışanını dövüp öldürdüğün zaman millet suçlu oluyor." ifadesini kullandığı için şikayetçi olduğu hasta yakınıyla, vakıflara bağışta bulunması şartıyla uzlaştı.

Konya Şehir Hastanesi dahiliye servisinde yatan bir hastanın yakını M.K, 5 Nisan'da taburcu işlemlerinin geciktiği gerekçesiyle, Alo 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ni (SABİM) arayarak "Sağlık çalışanını dövüp öldürdüğün zaman millet suçlu oluyor" diyerek doktor ve sağlık çalışanlarını tehdit etti.

Bunun üzerine hastane, durumdan haberdar edildi.

İç hastalıkları uzmanı doktor Murat Baş'ın savcılığa başvurmasının ardından dosya, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

Taraflar, bağış karşılığında uzlaştı.

"Ek olarak kurumumuza ve bana özürlerini iletti"

Doktor Murat Baş, AA muhabirine, olayın Ramazan Bayramı nöbetinde bir hastanın taburcu işlemlerini planladıkları sırada gerçekleştiğini söyledi.

Bayram dönemi nedeniyle kısıtlı personelle çalışmalarından dolayı bazı gecikmeler yaşandığını anlatan Baş, "Bu gecikmeler sırasında da hasta yakını 184'ü arayarak şikayette bulunmuş. Ancak aramada doktor olduğum için beni ve diğer sağlık çalışanlarını da tehdit eden ifadeler kullanmış." diye konuştu.

Şiddet olayını önlemek için hemen harekete geçtiklerini belirten Baş, bu durumun kabul edilebilir bir yanı olmadığı için polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Hastanenin de gerekli desteği verdiğini aktaran Baş, "Savcı arkadaşlar kovuşturmaya gerek olduğuna karar vermiş. Uzlaştırmayla geri dönüş yaptılar." dedi.

Baş, hasta yakınıyla uzlaştırmacı aracılığıyla görüştüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kendisine, kurumumuz ve benden özür dilemesi ve dosya davaya dönüşseydi ortaya çıkacak maddi boyut miktarı doğrultusunda birkaç yardım kuruluşuna bağışta bulunması karşılığında davadan vazgeçeceğimi, uzlaşacağımı bildirdim. Bunu karşı taraf da kabul etmiş. Bu sayede üç kuruluşa, toplamda 30 bin liralık bağış yapmayı kabul etti. Ek olarak kurumumuza ve bana özürlerini iletti. Bu şekilde uzlaşmaya gittik. Uzlaşmaya hastanın bu durumdan mağdur olmaması ve hasta yakınının öncesinde bir suç kaydının bulunmaması nedeniyle sıcak baktım."

"Çocukların eğitimine katkıda bulunmak ve faydalı olabilmek için yaptım"

Hasta yakınının pişmanlık gösterdiğini vurgulayan Baş, şunları kaydetti:

"Hastanın bu durumdan mağdur olması ve üzülmesi beni olumsuz etkileyeceği için samimiyetine inanarak kabul ettim. Hasta yakını da yaptığının fevri davranış olduğunu, sonrasında düşündüğünde bu durumun doğru gelmediğini, bu cezanın da makul olduğunu bildirdi. Bu şekilde anlaşmış olduk. Herhangi bir maddi kazançta bulunmak arzusuyla yapmadım. Kendim için değil, çocukların kanser tedavilerine, eğitimlerine, daha önce Kovid döneminde hayatını kaybetmiş doktor arkadaşlarımızın çocuklarının eğitimine katkıda bulunmak ve faydalı olabilmek için yaptım."