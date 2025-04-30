Doktorun Bahçesinde Olay Yeri İncelemesi

EVİNİN BAHÇESİNDE KAZI YAPILDI
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan doktor Muhammet Mustafa Duman'ın evinin bahçesinde olay yeri inceleme ekipleri tarafından kazı yapıldı. Ekipleri, öldürülen köpeklerin bahçeye gömülme ihtimaline karşı küreklerle kazı çalışması yaptı. Binanın bahçesinde incelemeler sürüyor.
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