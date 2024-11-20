Dolandırıcı Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Dolandırıcı Hükümlü Yakalandı

Dolandırıcı Hükümlü Yakalandı

Afyonkarahisar'da 4 yıl hapis cezası bulunan T.D. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

20.11.2024 20:16
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Afyonkarahisar'da hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dolandırıcılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Saklandığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan T.D. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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