Dolandırıcılıkta 53 Şüpheliye İddianame - Son Dakika
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Dolandırıcılıkta 53 Şüpheliye İddianame

05.06.2025 11:13
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53 kişi, sahte kripto para platformu üzerinden dolandırıcılıkla suçlandı; 14.9 milyon dolar zarar.

NERİMAN SENANUR TORUN/EFSA ÇAĞLA YAVUZ - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Oceans Enterprise Smart Trade Coin Go" isimli sözde kripto varlık alım satım platformu üzerinden yüksek kazanç vaadiyle haksız kazanç sağladığı iddia edilen 53 şüpheli hakkında "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 387 kişi "müşteki", 53 kişi de "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

Suç örgütünün yöneticilerinin şüpheliler Çiğdem Ç, Cüneyt Ç, İlhan Ö, Terkan K. olduğu belirtilen iddianamede, suç örgütünün "Oceans Enterprise Smart Trade Coin Go" isimli şirket adıyla kripto para ürettikleri, bunların gelecekte çok değerleneceği, yatırım yapanlara çok yüksek tutarlarda kazançlar sağlayacağı vaadinde bulunarak mağdurlardan yatırım adı altında para topladıkları anlatıldı.

İddianamede, müştekilerin şirkete yatırım yaptıktan sonra sistemin kapandığı, hesaplarına ulaşamadıkları ve kalan parayı da çekemedikleri için kendilerini yatırıma yönlendiren kişiler ile şirket yetkililerinden şikayetçi oldukları ve soruşturmanın başlatıldığı anlatıldı.

Suç örgütünün yapısı

Suç örgütünün "piramit" şeklinde yapılandığı aktarılan iddianamede, örgüt yöneticileri Çiğdem Ç, Cüneyt Ç, İlhan Ö, Terkan K'nin "komite" üyeleri olarak hiyerarşinin en üst kısmında oldukları ve örgütün Türkiye'deki yapılanmasını koordine ettikleri belirtildi.

Şüphelilerden 21'inin "flashout lider" olarak sistemin yayılması, organizasyon düzenleme ve yeni katılımcı yönlendirme gibi görevlerde aktif rol aldıkları anlatılan iddianamede, 28 şüphelinin ise "ekip lideri" oldukları, yeni katılımcıların kazandırılmasında temel rol üstlendikleri ve hiyerarşik düzen içerisinde hareket ettikleri kaydedildi.

İddianamede, "Oceans Enterprise Smart Trade Coin Go" adlı yapının, yasal bir sistem olmadığı, sistemde somut ürün veya hizmet sunulmadığı, kazançların gerçek satışlardan değil sisteme yeni yatırımcı kazandırma karşılığında referans, ekip ve kariyer primleri üzerinden sağlandığı belirtildi.

Yatırımcılardan toplanan paraların kripto varlık cüzdanlarında tutulup yukarı kademeye aktarıldığı, yapılan tanıtımlarda "garantili kazanç" gibi gerçek dışı söylemlerle yatırımcıların aldatıldığı aktarılan iddianamede, sistemin hiçbir resmi ticaret kaydı, lisansı veya vergisel yükümlülüğünün bulunmadığı, "piramit satış sistemi" olduğu ve şüphelilerin örgütlü şekilde "nitelikli dolandırıcılık suçu"nu işledikleri kaydedildi.

Müştekileri 14 milyon 948 bin 978 dolar dolandırmışlar

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığınca hazırlanan rapora da yer verilen iddianamede, şüphelilerin büyük bir kısmının suç tarihinde işçi, vale, garson, boyacı, satış elemanı, şoför gibi düşük kazançlı işlerde çalışma kayıtlarının olduğu, buna rağmen hesaplarında milyonlarca liralık para transfer işlemlerinin bulunduğu ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduklarının tespit edildiği bildirildi.

İddianamede, suç örgütü üyelerinin, 387 müştekiyi dolar ve kripto parayla aldıkları ödemelerle toplam 14 milyon 948 bin 978 dolar zarara uğrattıkları tespit edildi.

Müşteki beyanları, MASAK raporu, HTS kayıtları ve sosyal medya paylaşımları gibi delillerin yer aldığı iddianamede şu tespitlere yer verildi:

"Şüphelilerin birbirleriyle eşgüdüm içerisinde, belirli bir hiyerarşi ve iş bölümü çerçevesinde hareket ettikleri, "Oceans Enterprise Smart Trade Coin Go" isimli yapılanmanın oluşumu, tanıtımı, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğine yönelik organize faaliyetlerde bulundukları, bu yapı aracılığıyla çok sayıda kişinin sistematik şekilde dolandırıldığı, bu doğrultuda şüphelilerin üzerlerine atılı nitelikli dolandırıcılık suçunu örgüt faaliyeti kapsamında işledikleri yönünde kamu davası açmaya yeterli şüphe oluştuğu kanaatine varılmıştır."

Örgüt yöneticilerine 7 bin 748 yıla kadar hapis talebi

İddianamede, örgüt yöneticileri Çiğdem Ç, Cüneyt Ç, İlhan Ö. ve Terkan K. hakkında, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 7 bin 748 yıla kadar hapis cezası istendi.

Diğer 49 şüpheli için de "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 144 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dolandırıcılıkta 53 Şüpheliye İddianame - Son Dakika

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