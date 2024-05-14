Dolu yağışı kayısıya zarar verdi - Son Dakika
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Dolu yağışı kayısıya zarar verdi

Malatya'da, bir süredir etkili olan sağanak yağış kırsal bölgelerde yer yer dolu yağışına döndü. Akçadağ ile Doğanşehir ilçesinde etkili olan sağanak sonrası oluşan dolu yağışı çağla döneminde olan kayısı bahçelerine zarar verdi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

14.05.2024 00:18
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Dolu yağışı kayısıya zarar verdi

MALATYA - Malatya'da, bir süredir etkili olan sağanak yağış kırsal bölgelerde yer yer dolu yağışına döndü. Yağışlarda çağla döneminde olan kayısı bahçeleri zarar gördü.

Malatya'da, bir süredir etkili olan sağanak yağış kırsal bölgelerde yer yer dolu yağışına döndü. Akçadağ ile Doğanşehir ilçesinde etkili olan sağanak sonrası oluşan dolu yağışı çağla döneminde olan kayısı bahçelerine zarar verdi.

Çok sayıda ürünün ağaç çevrelerine döküldüğünün gözlemlendiği yağışlar sonrası Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Kent genelinde belirli aralıklarla devam eden sağanak yağışların bölge genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Doğanşehir, Akçadağ, Tarım, Doğal Afet, Hava Durumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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