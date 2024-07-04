Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği'nde 'Çalkantılı Dönemlerde Sermaye ve İnsanlık' Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği'nde 'Çalkantılı Dönemlerde Sermaye ve İnsanlık' Konferansı Düzenlendi

Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde, 'Çalkantılı Dönemlerde Sermaye ve İnsanlık' adlı konferans düzenlendi. Konferansta, ülkelerin kapsamlı ve bütüncül bir kalkınmaya ulaşmak için ekonomi, teknoloji, çevre, politika ve kültür gibi alanlarda yüzleşmeleri gereken zorluklardan bahsedildi.

04.07.2024 17:08
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Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde, "Çalkantılı Dönemlerde Sermaye ve İnsanlık" adlı konferans düzenlendi.

Elçilikteki etkinliğe, Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora, ülkenin önde gelen ekonomi uzmanları Büyükelçi Jose Serulle Ramia, Bilim ve Sanat Vakfı kurucusu Jacqueline Boin ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Lora, konuklara etkinliğe gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

Biyoçeşitlilik ve kapsamlı kalkınmaya ilişkin 30 yılı aşkın süredir toplumsal çalışmalar yürüten ve çeşitli eserlerin yazarları olan Ramia ve Boin, konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Konferansta, ülkelerin kapsamlı ve bütüncül bir kalkınmaya ulaşmak için ekonomi, teknoloji, çevre, politika ve kültür gibi alanlarda yüzleşmeleri gereken zorluklardan bahsedildi.

Tüm bu çabaların nüfusa geniş bir refah sağlamak için yapılması gerektiği ifade edilen konferansta, farklı ülkelerden insanların, egemenlik ilkelerini koruyarak dünya devletleri ve halkları arasında ticari, kültürel ve bilgi alışverişini, işbirliği ve dayanışmayla teşvik etmesi gerektiği vurgulandı.

Konferansta, barış içinde olmanın, anlayışı, insanlar arasındaki uyumlu bağları, ulusların maddi ve manevi ilerlemesini teşvik etmenin tek yolu olduğunu beyan etmenin önem taşıdığı da belirtildi.

Konferansta ayrıca Kovid-19 salgınının etkileri göz önünde bulundurularak herkesin gıda güvenliğini, iyi bir eğitim ve sağlık düzeyini mümkün kılmak için çaba göstermesi ve yatırım yapması gerektiğine işaret edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği'nde 'Çalkantılı Dönemlerde Sermaye ve İnsanlık' Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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