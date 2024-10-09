Domuz Eti İddialarına Yanıt

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(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı' iddialarına ilişkin "Et ürünlerine ilişkin halen yürürlükte olan Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları Tebliği'nde domuza ilişkin bir tanım, ifade ve atıf bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddialarına ilişkin X hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından 'domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı' şeklinde dolaşıma sokulan Türk Gıda Kodeksi Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliği yürürlükte değildir. Et ürünlerine ilişkin halen yürürlükte olan Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları Tebliği'nde domuza ilişkin bir tanım, ifade ve atıf bulunmamaktadır. Bakanlığımızca gerçekleştirilen tüm denetimler bu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir.

Sosyal medya üzerinden bu konuda yapılan dezenformasyon, manipülasyon, iftira ve yalanlar gerçeği yansıtmamaktadır."

Açıklamada, bahsi geçen yürürlükteki tebliğe https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat'MevzuatNo=31235&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5 sitesinden ulaşılabileceğini kaydetti.