Domuz Sürüsü Yerleşime İndi

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Domuz sürüsü, yiyecek bulmak için yerleşim yerine kadar indi

ELAZIĞ - Elazığ'da yiyecek arayan domuz sürüsü, yerleşim yerine kadar indi. Sürü halindeki domuzlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Baskil ilçesine bağlı Hacıhüyesinler köyüne domuz sürüsü dadandı. Yiyecek bulamadıkları için yerleşim yerine kadar inen domuz sürüsü, köydeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Uzunca bir süre yiyecek arayan domuz sürüsü daha sonra gözden kayboldu.