Trump: Çin'in ABD'deki otomobil sektörüne etkisi ekonomik buhrana yol açacak - Son Dakika
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Trump: Çin'in ABD'deki otomobil sektörüne etkisi ekonomik buhrana yol açacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump, seçilmediği takdirde Çin'in ABD'deki otomobil sektörüne etkisinin ülkenin ekonomik buhrana yol açacağını öne sürdü. Trump, Çin Devlet Başkanı'na seslenerek gümrük vergisi tehdidinde bulundu. Trump'ın seçim kampanyası sözcüsü, 'kıyım' ifadesinin Biden'ın politikalarının otomobil sektörü ve çalışanları için ekonomik buhrana sebep olacağını kastettiğini belirtti.

17.03.2024 16:02
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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin aday adayı Donald Trump, 5 Kasım'da başkan seçilmediği takdirde Çin'in ABD'de otomobil sektörüne etkisine ilişkin ülkenin ekonomik buhrana gireceğini öne sürerek, "Ülkede kıyım yaşanacak ve en hafifi bu olacak." dedi.

NBC News'ün haberine göre, Trump, Ohio'da yaptığı konuşmada, seçimlerin yanı sıra Çin'in ABD'de otomobil sektörüne ve ekonomiye etkisini değerlendirdi.

Arkadaş olduklarını belirttiği Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e seslenen Trump, "Şu an Meksika'da inşa ettiğiniz dev otomobil üretme tesislerinde Amerikalıları çalıştırmayacaksınız ve o araçları bize satmayacaksınız. Eğer seçilirsem, sınırdan geçen her araca yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağız ve hiçbirini satamayacaksınız." şeklinde konuştu.

Trump, 5 Kasım'da başkan seçilmediği takdirde ülkenin ekonomik buhrana gireceğini savunarak, "Ülkede kıyım yaşanacak ve en hafifi bu olacak. O arabaları satmayacaklar. Dev fabrikalar inşa ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Düzensiz göçmenleri "insan olarak görmediğini" kaydeden Trump, "Eğer bu seçim kazanılmazsa, ülkede bir daha seçim olacağından emin değilim." yorumunda bulundu.

NBC'ye konuşan Trump'ın seçim kampanyası sözcüsü Karoline Leavitt, eski Başkan'ın "kıyım" ifadesiyle ABD Başkanı Joe Biden'ın politikalarının otomobil sektörü ve çalışanları için ekonomik buhrana sebep olacağını kastettiğini belirtti.

Biden'ın seçim kampanyası sözcüsü James Singer da bu ifadelere ilişkin açıklamasında, Trump'ın daha fazla insana ulaşmaya çalışmaktansa "siyasi şiddet tehditlerini artırdığını" ifade etti.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump: Çin'in ABD'deki otomobil sektörüne etkisi ekonomik buhrana yol açacak - Son Dakika

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