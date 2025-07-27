Dondurma İsteği Kanlı Bitti

ESKİŞEHİR'de bir müşterinin, eriyen dondurmasını değiştirmeyi reddeden market sahibine palayla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde bir markete gelen A.İ., aldığı dondurmayı eridiğini belirterek değiştirmek istedi. Market sahibi R.B. (60) bu isteği geri çevirince A.İ.'nin palalı saldırısına uğradı. R.B., saldırıdan korunmak için tezgah yanında bulunan vantilatörü kendisine siper etmeye çalıştı. R.B., ardından da vantilatörü saldırgan A.İ.'nin üzerine fırlattı. Bir süre sonra A.İ., elinde palayla dükkandan ayrıldı. İhbar üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

Palalı saldırı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.